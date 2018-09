'Shokoconcert' in Sint-Pieterskerk 03 september 2018

Het Limburgse festival Vocalis brengt dertien dagen klassieke muziek naar de provincie. Thema dit jaar is 'Oorlog, Vrede, Vrijheid' als herdenking aan de honderdjarige oorlog. Tal van concerten vinden plaats aan de andere kant van de Maas. Op vrijdag 9 november is er het 'Shokoconcert' met het kamerorkest Oxalis in de Sint-Pieterskerk van Leut. Deze prachtige kerk is de perfecte locatie voor een mooi programma. Dat vermeldt werk van Georges Antoine, Albert Huybrechts en Guillaume Lekeu.





Vocalis vindt plaats in samenwerking met Cultureel Centrum Maasmechelen en Brasserie Shoko Rekem. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via cultureel centrum Maasmechelen.





Info: op 089/71.59.71. (WJL)