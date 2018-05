"Maasdijk moet verhoogd worden" KLIMAATVERANDERING ZAL WATERPEIL DOEN STIJGEN MARCO MARIOTTI

14 mei 2018

02u35 0 Lanaken Door de klimaatverandering zal de dijk van de Maas moeten worden verhoogd. Dat gebeurde al in de jaren 90, maar de laatste verhoging zal in de toekomst niet langer volstaan. De investering zal naar schatting enkele honderden miljoenen euro's kosten.

Het waterpeil van de Maas mag vandaag dan wel zeer laag staan, maar de klimaatverandering zal het gemiddelde peil alleen maar doen stijgen. Dat blijkt uit termijnstudies over de rivieren in West-Europa. Rein Dupont van het Waterschap uit Nederlands Limburg trok gisteren aan de alarmbel en zegt dat er honderden miljoenen moeten worden geïnvesteerd. De dijk werd eerder al verhoogd in 1996 als antwoord op de wateroverlast in 1993 en 1995, maar in de toekomst zal het water volgens prognoses nog hoger komen te staan. Dat zegt Dupont. De man spreekt dan wel over de Nederlandse zijde, maar ook het Maasland in onze provincie moet mee.





Dat weet ook Ignace Schops, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maas. "Er bestaat een uitgewerkt, internationaal plan om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken", zegt Schops. "Het gaat concreet om waterbeveiligingsprojecten. De Maas was voorheen een 'kanaal' waar alles door moest, maar we zijn de rivier doorheen de jaren meer ruimte gaan geven. Aan de buitenste grenzen hebben we de winterdijken. Maar op andere locaties moet je bijvoorbeeld de bedding breder graven, zodat er meer speling op zit."





Mijnverzakking

Projectleider Herman Gielen van de Vlaamse Waterweg NV kondigde eerder al aan dat we nog enkele tientallen jaren nodig zullen hebben om de Maas binnen te perken te houden. Tussen Meeswijk en Dilsen-Stokkem wordt nu sinds een jaar de zomerbedding van de Maas verbreed. Tegelijk worden de winterbedding daar verlaagd. Zes miljoen kubieke meter grind wordt er verplaatst om het mijnverzakkingsgebied in de regio van Leut en Meeswijk tegen te gaan. Intussen zijn er ook aan de overkant van de Maas, langs de Nederlandse kant aan Geulle, werken begonnen die nog tot 2025 zullen duren.





Ontginning

Het project Elerweerd werd dit jaar definitief goedgekeurd. Dat grindontginningsproject start in 2019 en zal zéker twintig jaar in beslag nemen. Voor de jaarlijkse productie wordt uitgegaan van vermoedelijk 1 à 1,2 miljoen ton grind. De totale ontginningszone is 160 hectare groot, waarvan 67 procent op grondgebied Dilsen-Stokkem en 33 procent op grondgebied Maaseik.