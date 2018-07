'Kanaal' wordt jaagpad 04 juli 2018

De weg 'Kanaal' aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart van Oud -Rekem naar Boorsem wordt regelmatig gebruikt door gemotoriseerd sluipverkeer tussen Lanaken en Maasmechelen. Het is echter in eerste instantie een belangrijke fietsroute voor scholieren, pendelaars en recreanten. Daarom kreeg de weg het uitzicht van een jaagpad. Maar de fietsers komen er vaak in de verdrukking, zo blijkt nu. Daarom gaat de gemeente Lanaken er alle motorvoertuigen, met uitzondering van lokale bewoners, weren ten voordele van de zwakke weggebruikers. Ook de gemeente Maasmechelen gaat akkoord met de aanpak. Verkeersborden zullen de nieuwe situatie aantonen. (WJL)