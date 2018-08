"Hele week gewassen met Spa Reine" VAKANTIEFLAT AAN ZEE BLIJKT GEEN STROMEND WATER TE HEBBEN JELLE HOUWEN EN JEMPI WELKENHUYZEN

04 augustus 2018

02u29 0 Lanaken Het moest een weekje deugddoende vakantie op de Zeedijk in Middelkerke worden, maar het werd een absolute teleurstelling. "De flat was erg vies", zegt Olivier Creemers uit Lanaken. "Maar vooral: er was géén stromend water. We hebben ons een week moeten wassen met Spa Reine." Volgens de verhuurder is de droogte evenwel de oorzaak.

Al dertig jaar lang trekt de familie Creemers uit Lanaken trouw naar Middelkerke op vakantie. Vorig jaar werd hun vaste stek echter verkocht door de eigenaar, en dus moesten ze op zoek naar een nieuw appartement. Online vonden ze een mooie en recent vernieuwde flat op de Zeedijk, vlak aan het Casino, op de negende verdieping. "De foto's en recensies gaven aan dat het kraaknet, zeer ruim en recent vernieuwd was", vertelt Olivier Creemers (39), die er zes dagen op uit trok met vrouw Petra en dochter Emily (8). "En dat maakte de uiteindelijke ontgoocheling des te groter."





"Ons humeur sloeg al helemaal om bij het binnenkomen", vervolgt Olivier. "We vonden een stukje keukenpapier, met daarop de boodschap 'Door de aanhoudende droogte, op piekmomenten, geen of weinig water. Geen defect van het gebouw. Dank voor jullie begrip. Fijne vakantie'. Kom zeg! We zijn toch in België? En zoiets mocht toch wel even op voorhand gemeld worden, niet? Een huurder zonder water zetten, dat kan echt niet. Als onze dochter niet mee was geweest, dan zouden we meteen weer vertrokken zijn."





Zeezout afspoelen

'Weinig water' bleek in de praktijk zo goed als geen water te zijn. "Een hele week lang!", klaagt Olivier aan. "We spraken overigens andere huurders uit het gebouw en zij hadden wél water - zowel naast als onder ons. Wassen, de vaat doen, het toilet doorspoelen: haast onmogelijk. We hebben tien flessen Spa Reine gekocht om ons toch een béétje te kunnen wassen. Vooral voor onze dochter Emily, want zij zat vaak in zee en dan wil je achteraf toch even dat zout afspoelen. Maar onze vakantie was dus meteen naar de vaantjes. We hebben een boze brief gestuurd naar de verhuurder, maar die ontkent en spreekt van overmacht. Hij liet ons per mail weten dat er op de hele Zeedijk problemen waren, en dat er aan een oplossing gewerkt werd."





Maar is dat wel zo? Olivier nam contact op met burgemeester Jana Rommel-Opstaele, die ten rade ging bij watermaatschappij Farys. En hun antwoord is duidelijk: "Wij hebben in die periode één klacht ontvangen, en het ging over dat ene appartement", klinkt het. "Er is zelfs geen schommeling in de waterdruk geweest. Appartementen die zo hoog gelegen zijn, hebben normaal een tussenverhogingsdrukinstallatie. Misschien moet de oorzaak daar gezocht worden?" Maar dan reageert M., de verhuurder van het appartement, weer verbaasd. "Als het zo is dat het probleem zich enkel in ons appartement voordeed, dan heeft de syndicus mij iets wijsgemaakt. Ik kreeg immers te horen dat het probleem overal zat, en ik heb dat ook als waar aangenomen. Ik zal meteen bekijken hoe ik dit kan aankaarten. Want als er een probleem is met die installatie, dan is dat een probleem in het gebouw, en niet in mijn flat. Daar kan ik niks aan doen, al heb ik er alle belang bij dat dit opgelost geraakt. Maar dit is wel degelijk overmacht. Wat ik wel beter had gedaan, was de huurders vooraf op de hoogte brengen. Ik bespreek nog met hen hoe we dit kunnen regelen."