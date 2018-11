"Gasten geven ons 9,3 op 10. Elke dag streven we naar meer" Welkom in Limburg bij Domaine La Butte aux Bois Marco Mariotti

27 november 2018

17u21 0 Lanaken Voor Domaine La Butte aux Bois, het enige hotel met een vijfsterren superior onderscheiding en tweesterrenrestaurant onder één dak zakten acteur Anthony Hopkins en rapper Kendrick Lamar al af naar Lanaken. Het is Marc Alofs (47) die het hotel in tien jaar richting de Europese top leidde. "Ooit baat ik een piepkleine B&B uit in de Oostenrijkse bergen, weg van alle drukte", lacht de man.

Een derde Michelinster zit er nog niet in voor La Source dat deel uitmaakt van Domaine La Butte aux Bois. Maar hoe het bestemmingshotel aan de Paalsteenlaan in Lanaken zich in tien jaar tijd naar de absolute top bombardeerde, is ongezien. La Butte aux Bois is al decennia een begrip in het Maasland, maar sinds Marc Alofs aan het roer staat, vliegen de sterren en prijzen in het rond.

De familie Bullens die het domein bezit, moet dolblij zijn met u als directeur?

"Het succesverhaal is drieledig. De familie maakt veel zaken mogelijk, de directie die richting geeft en ons team is ontzettend sterk. We zijn één grote familie die dezelfde passie deelt, maar ik heb inderdaad mijn stempel mogen doordrukken sinds mijn komst in 2009."

De dag dat we denken 'dat we er zijn', dan zijn we verloren. Marc Alofs

Ooit was dit meer een gekende feestzaal.

"Het jachtslot uit de jaren 1920 kreeg pas in de jaren tachtig een functie als feestzaal en later hotel. Kwaliteit is altijd cruciaal geweest, maar tien jaar geleden beslisten we ons te onderscheiden van de rest. Hoe? Door keihard te werken. In 2013 haalde La Source de eerste ster. Vier jaar later de tweede. Een derde zou mooi zijn, maar we zien wel. Ik redeneer steeds en op élk vlak 'dat we er nog niet zijn'. Dat is mijn motto. De dag dat we denken 'dat we er zijn', dan zijn we verloren."

Ben je dan nooit tevreden als directeur?

"In mijn startperiode kreeg ik na enkele maanden een handgeschreven brief van één van de gasten na zijn verblijf, een professor uit Gent. Een ellenlange lijst met wat er hier allemaal misliep. Hij nam er uitgebreid de tijd voor en ik ben hem nog steeds dankbaar. De man komt hier nu tien jaar later nog steeds. Natuurlijk leveren we hier geweldig resultaat, én we zijn enorm gegroeid, maar we hebben nog héél wat marge. Vandaag zijn we een goed draaiend huis waar de gast absoluut centraal staat. Als je één keer het fundament van dat huis hebt, bouw je élke dag aan je dak. Ons DAK. Details. Aandacht. Kwaliteit."

De druk moet immens hoog zijn voor u én het personeel?

"Ik klop gemakkelijk 60 uur per week, maar toch is het vooral de passie die mij drijft. Het personeel is hier misschien wel méér dan bij hun thuis. Alle neuzen staan in dezelfde richting, anders werkt het niet. Daarin heb ik véél energie gestoken. Als personeel vertrekt, wil ik niet dat ze 'vluchten', maar enkel elders nog mooiere uitdagingen krijgen. We hebben een sociaal en warm imago. Probeer eens een doorsnee bedrijf te bellen voor je probleem. Je moet veel moeite doen voor je iemand aan de lijn krijgt. “

“Té vaak staat het systeem en procedure centraal, maar het moet om de gast of klant gaan. We behalen op booking.com een score van 9,3 en dat is bijzonder hoog. Maar alle dagen halen we alles uit de kast om tot die 9,4 te gaan. Wekelijks evalueren we alle procedures, want als er dingen mislopen, wil dat zeggen dat bepaalde procedures verstoord raken. Alles in het leven draait om de details. Er is al zoveel eenheidsworst."

Alles in het leven draait om de details. Er is al zoveel eenheidsworst. Marc Alofs

Is La Butte aux Bois je kindje geworden?

"Noem het mijn pleegkindje, want het is niet van mij, maar van de familie Bullens. Ik run het samen met een team van 100 mensen."

Nooit aan je eigen hotel Alofs gedacht?

"Aan gedacht zéker. Binnen tien jaar baat ik misschien wel een kleine bed and breakfast uit ergens aan een bergwand in Oostenrijk, of Noord-Italië. Zonder personeel of hooguit een poetsvrouw."

Het tegenovergestelde van nu?

"Een team van honderd mensen leiden vraagt bijzonder veel aandacht. Je bent vandaag meer dan ooit 'people manager', het personeel vindt dat belangrijk. Ik ben verantwoordelijk voor de tevredenheid van de klant, maar ook voor de omzet én voor het loon van die honderd medewerkers, honderd gezinnen. In een Oostenrijkse B&B zou ik mezelf vooral de rust gunnen, ook op professioneel vlak."

Vind je überhaupt ooit rust met zo'n verantwoordelijkheid?

"Jaarlijks trek ik naar de Oostenrijkse bergen om er te gaan klimmen. De gsm uit, en één worden met de natuur. Mijn batterijen zijn volledig opgeladen als ik hier weer binnenstap."

Anthony Hopkins, een geweldige kerel. Zeer toegankelijk. Marc Alofs

Daar in een Oostenrijkse hut ga je Anthony Hopkins wel niet tegen het lijf lopen, vrees ik. Hoe kwam die in Lanaken terecht?

"Een vijftal jaar geleden bezocht hij André Rieu in Maastricht. Rieu zou een nummer dat Hopkins ooit nog componeerde live brengen op het Vrijthof. Geweldige kerel, zeer toegankelijk. Zijn vrouw had een veel meer afschermende houding. Ze belde me op een avond met de vraag of ik haar kon helpen haar man in bed te dragen. Hij had in die tijd last van zijn been. Beeld het je in, ik die Hopkins te slapen leg. (lacht)"

Wereldsterren in het brave Lanaken, bijna niet te geloven.

"Lanaken is Parijs niet, maar de bezoekers zijn hier vooral op zoek naar rust. We bereiken voornamelijk toeristen uit Oost- en West-Vlaanderen, Nederland en Duitsland die willen ontsnappen van de drukte. Ze duwen op de pauzeknop. Zodra ze binnenstappen krijgen ze een warm dekentje rond ze, en dat nemen we pas weg als ze de straat uitrijden. Een domein pal in het Nationaal Park Hoge Kempen mét een spa én professioneel dermatoloog. Daar is weer dat verschil met de concurrentie.”

“Sinds onze vijfsterren superior onderscheiding in mei bereiken we Amerikanen, Canadezen, Russen. Een bepaald publiek dat echt op zoek is naar exclusiviteit. Eerlijk en zonder arrogant te willen zijn, maar in een straal van 150 kilometer vind je dit gegeven niet: een oase van rust op dit niveau, en dat willen we ook graag zou houden."