"Een bejaardentehuis voor zieke dieren" SOFIE (22) BOUWT ACHTERTUIN OM TOT CENTRUM VOOR ALLERZWAKSTEN MARCO MARIOTTI

08 juni 2018

02u40 0 Lanaken In Oud-Rekem ligt sinds kort een heus 'bejaardentehuis' voor zieke dieren. Sofie Senden liet de achtertuin van haar ouders ombouwen en vangt momenteel dertig beestjes op. "Ik wil alleen maar de allerzwakste dieren", zegt Sofie (22).

Iedereen dierenliefhebber, maar Sofie Senden uit Oud-Rekem gaat nog een stapje verder. Ze bouwde de tuin van haar ouderlijk huis om tot een heus complex voor dieren in nood. "Je kan het vergelijken met een bejaardentehuis, of gehandicaptencentrum, maar dan voor dieren", vertelt ze. "Ik kreeg recent een groepje kippen binnen, allen afkomstig van een legbatterij. Waardeloos naar de normen van de industrie, maar hier kunnen ze in alle rust vertoeven. Hetzelfde met ezeltje Clio. Hij is 25 jaar en uitgefokt. Het dier kan niet meer, en wordt hier verzorgd." Sofie is met haar vzw LAMANA allesbehalve een dierenasiel. "We nemen niet zomaar alles aan. Het wil niet zeggen dat je geen zin meer hebt om voor je hangbuikzwijn te zorgen, dat je het hier dan kan dumpen. Het gaat ons om de allerzwaksten, want ook zij verdienen een laatste rustplaats." Dat mag je letterlijk nemen, want de meerderheid van de beestjes blijft er tot aan hun dood. Indien er op termijn té veel dieren worden opgevangen, zal er wél naar een nieuwe thuis worden gezocht.





Giften

Sofie heeft al van kindsbeen af een passie voor zwakke dieren, en zag het de laatste jaren alleen maar groeien. "Op mijn twaalfde zag ik ooit een uitgemergeld katje in de berm liggen. Mijn hart brak. Ik stak het diertje in mijn fietsmandje en nam het mee naar huis. Ook mijn ouders hebben mij altijd gesteund en helpen bij het uitbouwen van de vzw. Mama helpt mee met het verzorgen, papa bouwt dan bijvoorbeeld stalletjes. Zo zijn we nu bezig aan het konijnverblijf."





De basiszorg neemt Sofie voor haar eigen rekening, maar bij ernstige gevallen wordt een dierenarts ingeschakeld. "Die is hier bijna wekelijks. Dit kost natuurlijk allemaal veel, maar we krijgen gelukkig ook giften. We werken ook met peter- en meterschap over de dieren. Bijvoorbeeld vijf euro per maand voor de groep kippen, tien euro voor het ezeltje. Op die manier kunnen we de boel financieel draaiende houden, want het kost allemaal véél geld."





Met haar vzw wil de jongedame het industriële systeem aankaarten inzake het kweken van dieren. "Ik kan de wereld niet veranderen, maar het begint wel bij dergelijke kleine acties. Kippen horen niet thuis in legbatterijen, en ezels moeten ook niet gefokt worden tot ze er bij neervallen. Ik ben daarom al enkele jaren veganistisch en wil op mijn manier een boodschap overbrengen."





Naast haar werk voor de vzw - bijna een fulltime job - beheert Senden een webshop waar ze kledij, producten en accessoires aan de man brengt, alles gelinkt aan het veganistische idee.