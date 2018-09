"Doodgestoken omdat ze wou scheiden" ECHTGENOOT OFFICIEEL IN VERDENKING GESTELD VAN MOORD MARCO MARIOTTI

05 september 2018

02u30 0 Lanaken Inge Verstappen is maandagochtend met twee messteken om het leven gebracht. Dat blijkt uit het autopsieverslag van het parket. Haar echtgenoot Enrico C. is aangehouden op verdenking van moord. "Inge wilde van hem scheiden", klinkt het bij vrienden.

Het parket is een moordonderzoek gestart na het plotse overlijden van Inge Verstappen. De 55-jarige vrouw werd dood gevonden in de douche die grenst aan haar keukentje. Daar kreeg ze het aan de stok met haar echtgenoot Enrico C. Volgens de speurders moet Enrico C. twee messen hebben uitgehaald, en haar daar twee fatale messteken mee hebben uitgedeeld.





De man belde maandagochtend ook zelf de hulpdiensten. Officieel wordt de man in verdenking gesteld van moord, maar zelf zou hij de feiten nog niet hebben bekend. Volgens bronnen heeft hij het over een ongeval, en schortte er helemaal niets aan zijn relatie met Inge. Maar de speurders geloven die piste niet, en menen zelfs dat hij al langer met plannen zat.





Dronken

Kennissen van Inge vertellen dat het koppel al langer op gespannen voet leefde, en dat Inge bij hem weg wilde. "Ze zou maandag zelfs het huurcontract in orde gaan maken van haar nieuwe stekje", klinkt het. "Het huis wilde ze verkopen. Ze zei zelfs ooit dat ze bang van hem was. Hij had ook losse handjes, zeker als hij gedronken had. Inge wilde een nieuwe start, maar dat heeft ze met haar leven moeten bekopen." Bij het parket zijn ze karig met informatie. "We kunnen wel bevestigen dat een verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij is aangehouden voor moord", zegt Jeroen Swijsen van het Limburgse parket. Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer.





De buurtbewoners en collega's reageren geschokt op het overlijden. Verstappen werkte al jaren bij bakkerij Liesenborgs en stond op de markt in Zonhoven, Hasselt, Lanaken en Bilzen. "We kennen haar als de goedlachse dame met haar fel rood haar", klinkt het bij kennissen.





"Zeer jaloers"

"Ze had een passie voor haar honden en vertelde er graag over. Vroeger had ze een winkeltje in de Bessemerstraat, dat heette Flash. Je kon er sieraden kopen. Het is verschrikkelijk dat ze op deze manier aan haar einde komt." Enrico C. heeft een verleden als Fordarbeider. Volgens buren kwam hij vriendelijk over, maar kon hij zeer jaloers uit de hoek komen. Zo volgde hij Inge soms naar haar werk, en waren er eerder al meldingen over gewelddadig gedrag. Advocaat Jan Keulen wou enkel bevestigen dat zijn cliënt is aangehouden. "Maar we wachten de resultaten van het sporenonderzoek af", vertelde hij.