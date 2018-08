"Deze stenen zijn blamage voor het dorp" MOOISTE DORP VAN VLAANDEREN HEEFT GEVAARLIJKSTE STRATEN BIRGER VANDAEL JEMPI WELKENHUYZEN

06 augustus 2018

02u37 0 Lanaken Dankzij de authentieke dorpskern staat Oud-Rekem bekend als het mooiste dorp van Vlaanderen. Er zijn echter al een hele tijd problemen met losliggende en gevaarlijke stenen. "Het is echt een blamage voor Oud-Rekem", aldus buurtbewoner René IJzerman. Verschillende inwoners struikelden al en raakten gewond.

IJzerman woont al acht jaar in een historisch pand in de Herestraat. Zijn vrouw heeft zich reeds gestoten aan de stenen en viel zelfs al een keer. "Ik maak me grote zorgen. De Paterstraat, Onder de Linden en deze Herestraat liggen er verschrikkelijk bij. De stenen komen allemaal los en gaan gevaarlijk uitsteken. Zeker voor fietsers en voetgangers, die zich kunnen stoten en zo tegen de grond smakken." Volgens hem is de gemeente aansprakelijk. "De bestrating is van inferieure kwaliteit, te dun gelaagd en zeker niet te vergelijken met de Belgische kasseien."





Volgens IJzerman worden een aantal slechte plekken jaarlijks opgelapt. "Daar gaat veel geld naar, maar is zinloos. Elektrische fietsen, leveranciers, de vuilnisophaalwagen... Allemaal denderen ze erover en zo trillen de stenen los. Ik heb van een kenner vernomen dat naast de verkeerde stenen, ook de onderlaag niet deugt. Ook de verschillende soorten stenen in heel Oud-Rekem vind ik storend, er is geen eenheid over de beeldbepaling van ons pittoresk stadje." IJzerman haalde het probleem al aan bij de gemeente en V.V.V.





Vier tanden verloren

Ook Albert Feyts kent het probleem. Hij herinnert zich een wandeling via de Leon Hermanslaan. "Ik struikelde er over een losliggende steen en verloor vier tanden van mijn bovengebit. De losliggende keien werden meteen hersteld, maar snel erna waren er weer een hoop stenen die loslagen."





Schepen van Openbare Werken in Lanaken Patrick Tollenaers (Open Vld) geeft toe dat het probleem zich al jaren stelt. "Jammer genoeg heeft de toenmalige bestuursploeg destijds de foute keuze gemaakt wat het materiaal in de rijweg betreft. Deze plaveien zijn uitsluitend voor voetpaden geschikt, niet om in een rijweg te leggen. Omdat deze plaveien een beperkte dikte hebben, worden deze los gereden. Omwille van de aanhoudende warmte is het probleem erger geworden. Deze week komt de aannemer met spoed dit herstellen. Het is dweilen met de kraan open. Om het probleem definitief te verhelpen zal met deze wegen volledig moeten voorzien van een nieuw wegdek in een ander geschikt materiaal."





"Ze hebben nadarhekken geplaatst rond de meest beschadigde straatdelen en de andere klinkers voorlopig en tijdelijk in zand vastgelegd, maar deze stoten door de warmte meteen weer omhoog", zegt schepen van Mobiliteit Christel Gorissen (sp.a-Groen). Structurele aanpassingen zullen veel geld kosten en moeten dus in de budgetten voor de volgende legislatuur worden voorzien."