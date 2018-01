"Deze heksenjacht moet stoppen" SCHRAPPING RAADSLID VAN BERKEL 30 DAGEN UITGESTELD MARCO MARIOTTI EN JEMPI WELKENHUYZEN

30 januari 2018

02u45 0 Lanaken Onlangs is er weer een procedure gestart om gemeenteraadslid en N-VA fractieleider Piet van Berkel 'ambtshalve' uit de gemeenteregisters te schrappen. En dit omdat het oppositieraadslid officieel niet meer in Lanaken zou wonen.

Na een eerdere soortgelijke actie in oktober vorig jaar bleek dat van Berkel, die arts is, wel degelijk is ingeschreven. En nu was het opnieuw prijs.





Er werden recent opnieuw controles en huisbezoeken verricht, waaruit moest blijken dat het raadslid effectief elders woont . En dus werd van Berkel opnieuw geschrapt uit de registers. En dat mocht hij op de gemeenteraad komen uitleggen. Bij de N-VA spreekt men van een 'intentieproces', een politieke afrekening.





Volgens burgemeester Marino Keulen is de zaak dan weer glashelder. "Noch van Berkel, noch zijn echtgenote voldoen aan de wettelijke verplichting van inschrijving. Dat blijkt uit de vaststellingen van de wijkagent en zijn collega's. Daarenboven heeft van Berkel al veel kansen gekregen om zich administratief in orde te stellen," zegt de burgervader.





Toen burgemeester Keulen hierop verder wilde ingaan, eiste raadslid Johan Pauly (N-VA) om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Van Berkel heeft immers beroep aangetekend tegen de beslissing tot schrapping en dus recht op 30 dagen uitstel. Dat werd na veel vijven en zessen alsnog goedkeurd.





"Onze fractieleider werd in geheime overhoring vernederd, door zijn persoonlijk leven zo maar voor alle raadsleden te grabbel te gooien. Deze heksenjacht moet stoppen", zegt Pauly.





20 jaar actief

"Dit is Kafka, mijn identiteitskaart is zelfs elektronisch geblokkeerd, ik kan nergens inloggen. Zelfs niet voor de wachtdienst van de huisartsen," zegt het geschorste raadslid, wiens verhaal een uitloper is van problemen in de privésfeer. Vader overleden, boedel- en echtscheiding en recent hertrouwd.





"Morgen zorg ik dat onze inschrijving in orde is, want ik woon wel degelijk in Oud-Rekem. Ik heb gewoon het advies van mijn notaris gevolgd. De agenten kwamen langs toen ik op huisbezoek was of tijdens mijn weekend aan zee." Piet van Berkel is al meer dan 20 jaar actief in de gemeenteraad van Lanaken. Hij heeft een fraai parcours afgelegd als schepen en wordt gewaardeerd door ambtenaren en collega-politici. Piet van Berkel is ook een graag geziene huisarts. Deze onderzoeken schaden hem niet alleen als politicus, maar ook als mens en arts.





"Het legt druk op je en je wordt er murw van." Of het een politieke zet is van de meerderheid om de N-VA vleugellam te maken? "Het zou sommigen wel goed uitkomen, ik ben immers goed voor 1000 stemmen in Rekem." Woordvoerster van CD&V Vera Jans vond de hele vertoning genant. "We voelen ons hier zeer ongemakkelijk bij. Dit is pijnlijk en triest."