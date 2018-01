"Circulatieplan is drama voor handelscentrum" HANDELAARS PROTESTEREN TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTEBESTUUR MARCO MARIOTTI JEMPI WELKENHUYZEN

02u42 0 Jempi Welkenhuyzen De misnoegde handelaars hadden zwarte ballonnen en spandoeken bij. Lanaken Onverwacht bezoek bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in Lanaken gisteren. De Ondernemers van Lanaken-centrum kwamen er hun ongenoegen uiten over het verkeerscirculatieplan dat hen naar eigen zeggen in een wurggreep houdt. "Sommige handelaren hebben hun inkomsten met 50 procent zien dalen", klinkt het boos.

Gewapend met zwarte ballonnen en spandoek stapten de handelaars zondagmiddag richting nieuwjaarsreceptie in Lanaken. Voor hen valt er weinig te vieren en gaat het gemeentebestuur elke constructieve dialoog uit de weg.





"Dus moeten wij wel onze ongerustheid kenbaar maken aan de Lanakense gemeenschap", vertelt Stefan Christoffels van De Zoete Oogst. "Velen onder ons maken zich bijzonder grote zorgen over de toekomst van hun zaak in het centrum . Sinds de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan worden we geconfronteerd met ernstig dalende omzetcijfers. Vele collega's rapporteren een terugval van minstens 35 tot 50 procent van hun normale omzetcijfer in de maanden november en december. Velen denken jammer genoeg ernstig na over ontslagen en sluitingen."





"We stellen vast dat het gemeentebestuur de zaken voor zich uit schuift en vrezen dat men de uitkomst van het tijdrovende onderzoek strategisch zal sturen in plaats van de open dialoog aan te gaan. Eventuele beslissingen vallen dan ten vroegste tegen juni of september en dat is hopeloos te laat voor heel veel handelszaken."





De handelaars vragen een afschaffing van het huidige plan of een doorsteek van de Stationsstraat naar de Koning Albertlaan, waarbij het Kerkplein weer open wordt gesteld voor het verkeer.





Jempi Welkenhuyzen Burgemeester Keulen in gesprek met een actievoerder.

Enquête

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) toont begrip, maar wil tegelijk de uitslag van de enquête bij de Lanakenaren afwachten alvorens conclusies te trekken en bij te sturen.





"Zonder tegenwind gaat geen vliegtuig op. We hebben al bijkomende maatregelen getroffen met zones van kortparkeren. December was overal een moeilijke maand wegens het slechte weer, maar ook door de online verkoop. Daarnaast moet Lanaken concurreren tegen koopstad Maastricht. Anderzijds we hebben ruim 200.000 euro geïnvesteerd in maatregelen voor de middenstand. Die middenstand erkent dat de kleinhandel en de horeca het in het algemeen moeilijk heeft. Maar de ernstige en algemene terugval in het centrum van Lanaken kan volgens hen zeker niet verklaard worden door de algemene economische cijfers. De statistieken van de FOD Economie geven ook geen trend weer die met de dramatische cijfers in het centrum van Lanaken overeen komen.