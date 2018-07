"Blij dat hij z'n verdiende straf krijgt" ACHT JAAR CEL VOOR MAN DIE STIEFDOCHTERS DROGEERDE EN MISBRUIKTE VERONIQUE COOPMANS

06 juli 2018

02u45 0 Lanaken De ex-stiefvader van zussen Agneta (34) en Vanessa (29) uit Lanaken werd gisteren veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht jaar omdat hij zijn stiefdochters als tieners jarenlang drogeerde en verkrachtte. "Wat een opluchting", reageerde slachtoffer Agneta na de uitspraak. "Gerechtigheid is geschied."

De spanning was te snijden voor de uitspraak van het vonnis in de rechtszaal. Heel wat vrienden en familie van Agneta en Vanessa waren meegekomen om de zussen te steunen. Maar de twee vonden vooral steun bij elkaar. Als tieners werden ze jarenlang misbruikt door hun ex-stiefvader J.M. Die mengde eerst slaappillen en drugs in hun spaghetti en verkrachtte en filmde dan de verdoofde zussen.





Toevallig ontdekt

De beelden van het misbruik werden twee jaar geleden eerder toevallig ontdekt toen de politie een wietplantage oprolde in de woning van de 59-jarige ex-bouwvakker en daarvoor zijn computer onderzocht. Daarbij botsten ze ook op duizenden bestanden met kinderporno. De vijftiger hield vol dat de meisjes niet minderjarig waren toen hij ze filmde. "Ze zijn een relatie begonnen met mij. Toen ze al ouder waren dan 18 jaar", weerlegde hij. De rechtbank volgde zijn versie niet. Naast de effectieve celstraf van acht jaar werd J.M. ook tien jaar ontzet uit zijn rechten. Hij moet een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan Vanessa, voor wie de verkrachting en de aanranding van de eerbaarheid bewezen werd. Ook aan oudere zus Agneta, voor wie de feiten van verkrachting en aanranding verjaard waren, moet de beklaagde een schadevergoeding van 2.000 euro betalen omdat hij in het bezit was van kinderpornografische beelden van haar toen ze minderjarig was. De vijftiger luisterde gelaten naar zijn veroordeling.





"Zware las"

"Dit is een zware straf maar niet de zwaarste voor zulke feiten", motiveerde de rechter haar uitspraak. "Aangezien u de feiten betwist bestaat er ook geen mogelijkheid om de celstraf met uitstel op te leggen." De openbare aanklager vorderde daarna de onmiddellijke aanhouding van de man maar de advocaat van J.M. verzekerde dat zijn cliënt zich niet zou onttrekken aan de uitvoering van het vonnis.





De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding niet, wat zware reacties uitlokte bij de entourage van de slachtoffers. "Wablieft? Dat kan toch niet. Dit is een monster, een gevaar voor de maatschappij", klonk het in de zaal. De zussen vielen elkaar na de uitspraak in de armen. "Het is een zware last die van onze schouders valt", reageerde Agneta met tranen in de ogen. "We zijn nu toch wel blij dat we het weten. We hebben getwijfeld of we moesten doorzetten. Nu zij we blij dat we het gedaan hebben, ook naar de andere meisjes toe. Ik hoop dat dit voor hen een aanmoediging kan zijn."





De zaak volledig afsluiten kon Agneta gisteren nog niet. "Er is een klapdeurtje dicht gegaan nu", sloot ze af. " De volledige deur zal pas dichtgaan als hij echt vastzit."