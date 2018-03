"Asbest niet veilig verwijderd bij renovatiewerken" 06 maart 2018

In de Sint-Servaeswijk in Lanaken is er commotie ontstaan door renovatiewerken waarbij asbestplaten worden vernietigd. Volgens buurtbewoners waren zij niet op de hoogte van de werken aan de asbestgolfplaten én gaan de arbeiders niet zorgvuldig om met de materie. "Klopt niet", zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). "De verwijdering gebeurt volgens de regels van de kunst. Er is een veiligheidsplan en een veiligheidscoördinator die toezicht houdt op die werken. De platen worden eerst nat gemaakt en dan opgeslagen in een afgedekte container." Die container op zich is volgens de buurtbewoners vaak niet afgedekt én de afbraak gebeurde veel te ruw. Volgens Keulen werden er nochtans luchtmetingen uitgevoerd en bleken de resultaten geruststellend. Volgens andere bronnen moeten de resultaten van die testen nog worden bekend gemaakt. De arbeiders zélf hebben dagenlang zonder speciale pakken aan gewerkt. "Maar toen de bal aan het rollen ging op sociale media, stonden de arbeiders er maandag plots wél met witte pakken. Er is ook niets afgezet en de bewoners mogen zo vrij rondlopen in de wijk." De aannemer zelf geeft toe niemand te hebben gewaarschuwd over de werken. "Maar dat doen we nooit. Ze wisten dat er gewerkt zou worden, maar over de hele inhoud communiceren we niet." De Sint-Servaeswijk telt 134 woningen allen gebouwd in 1975. Renovatie aan daken en gevels blijkt al langer nodig. Maaslands Huis heeft nog ongeveer een jaar nodig om de werken af te ronden. (MMM/WJL)