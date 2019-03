Zware brand in oud fabrieksgebouw Microfibres in Laarne : rampenplan even afgekondigd Didier Verbaere Sam Ooghe

04 maart 2019

22u16 0 Laarne Er heeft vanavond een hevige brand gewoed in het oude fabrieksgebouw van Microfibres, in de Lange Meire in Laarne. De oude textielfabriek staat al drie jaar leeg na een faillissement. De brand ontstond omstreeks 21 uur. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker kondigde iets voor middernacht het gemeentelijk rampenplan af omdat er sprake was van een voorraad ammoniak in één van de loodsen. De grootste vuurzee was op dat moment wel onder controle.

De brandweerkorpsen van de Zone Zuid Oost Vlaanderen zijn massaal aanwezig met tankwagens en verschillende blusploegen die het vuur langs verschillende fronten bestrijden. De brand situeert zich achter de burelen in een oude productiehal van de oude textielfabriek. Daar werden doeken geweven voor industriële toepassingen. Maar in 2016 legde de Amerikaanse eigenaar de boeken neer. Sindsdien staan de gebouwen leeg en werd het vaak doelwit van vandalenstreken en krakers. Ook heel wat amateurfotografen die oude sites in beeld brengen, waren er vaste klanten.

De brand werd rond 21 uur opgemerkt door een buur. Toen de eerste korpsen ter plaatse kwamen, woedde het vuur in de hal reeds hevig. De bluswerken werden bemoeilijkt door de krachtige wind. Politieagenten reden rond in de buurt met de mededeling om ramen en deuren gesloten te houden. “Uit voorzorg want bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen", zei burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld). Iets voor middernacht kondigde hij toch kort het gemeentelijke rampenplan af omdat de vorige eigenaars hadden laten weten dat er zich nog enkele gevaarlijke tonnen met ammoniak stonden. Er werden dan ook geen risico's genomen. Meer er werd niemand uit de buurt geëvacueerd. De dichtste huizen stonden op veilige afstand.

Volgens enkele voormalige werknemers die een kijkje kwamen nemen, lag de oude fabriek nog vol achtergelaten stoffen en verpakkingsmateriaal. Die vormden een gretige prooi voor de vlammen. De brandweer vormde een watergordijn rond de vlammenzee en liet de brand gecontroleerd uitbranden. Omstreeks 00.15 was de brand onder controle. “Het pand wordt al jaren geviseerd door vandalen en maandagavond werden er opnieuw enkele jongeren gezien op het terrein. Vermoedelijk moet de oorzaak van de brand in die richting worden gezocht. Dat wordt verder onderzocht”, besluit de burgemeester.