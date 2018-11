Zoektocht naar magisch sprookjesboek in Kasteel van Laarne Didier Verbaere

06 november 2018

14u13 0 Laarne Aan de tweede editie van Kerstmagie in het Kasteel van Laarne werken meer dan 200 enthousiaste acteurs en figuranten mee. “Kinderen en bezoekers gaan mee op een spannende zoektocht naar het magische sprookjesboek”, zegt auteur en regisseur Luc Stevens.

Van 7 tot 23 december brengen ruim 200 acteurs een kerstverhaal tot leven in het spektakel Kerstmagie. “Een uur lang wordt het publiek ondergedompeld in een magische kerstsfeer met speciale lichteffecten. Wie deelneemt aan een kerstwandeling doorheen het kasteel komt in een unieke wereld terecht met hemelse muziek en verrassende theaterstukjes. Achter elke hoek schuilt iets onverwachts”, zegt regisseur Luc Stevens.

“In de Elfenschool van de Kerstman is iedereen in de weer voor het feest van Kerstmis. De Kerstman wil alle kinderen een sprookjesboek schenken. Schrijvers Horatius en Perkamentus moeten hem daarbij helpen aan de hand van zijn magische sprookjesboek. Erica, een meisje dat op de vlucht is voor de kerstpiraat, de boze figuur in het verhaal, belandt in het sprookjeskasteel van Laarne. De kerstpiraat kan het sprookjesboek echter verscheuren en alle sprookjes geraken door elkaar. Heel sprookjesland staat op zijn kop en dat creëert hilarische toestanden”, zegt Luc. Wat volgt is een spannende tocht door het kasteel in een wereld van magie.

Historische kastelen

Kerstmagie is een productie van Historalia en kasteelheer Simon de Merode uit Westerlo. Sinds 2014 zet hij de deuren van zijn kasteel open met groots opgezette musicals. “We willen ons historisch erfgoed open stellen voor een groot publiek. Heel wat kastelen zijn normaal niet toegankelijk. Met onze spektakels willen we daar verandering in brengen”, zegt Simon de Merode.

Na Westerlo volgde vorig jaar ook Laarne. En dit jaar zijn er ook spektakels in de kastelen van Duras (Sint-Truiden) en Vlamertinge (Ieper). Samen met het spektakel brengt Historalia ook een kerstboek uit over het verhaal. Een bijzondere herinnering met prachtige tekeningen dat na elke voorstelling vrijblijvend te koop is. Kerstmagie in het Kasteel van Laarne kan je dagelijks bezoeken van 7 tot 23 december. Op de binnenkoer kan er gedronken en gegeten worden. Alle info en tickets nu te koop via www.kerstmagie.be.