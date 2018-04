Zilvercollectie kasteel in de kijker 18 april 2018

De vzw Historische Woonsteden zet, in samenwerking met de gemeente Laarne, de zilvercollectie in het Kasteel van Laarne in de kijker op erfgoeddag op zondag 22 april en organiseerde een wedstrijd rond de zilvercollectie voor de scholen in Laarne. Tijdens een rondleiding doken de kinderen, met een knipoog naar de ontdekkingsreizen en hun invloed op onze eetgewoontes, de 17de en 18de eeuw in. Daarna maakten ze een voorwerp uit de collectie na. De resultaten staan zondag in het kasteel. Je kan er je stem uitbrengen op je favoriete kunstwerk. Vanaf 10 uur zijn ook de Ridderzaal, keuken en galerij te bezoeken. Vanaf 13.30 uur kan je de zilvercollectie bezichtigen onder toezicht. Hiervoor moet je reserveren via www.laarne.be > Webshop Vrije Tijd. (DVL)