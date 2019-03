Werken aan sporthal Laarne : hinder tot half april Didier Verbaere

04 maart 2019

09u48 0 Laarne Op 11 maart start de gemeente Laarne met de voorbereidende werken voor de uitbreiding van Sportcentrum Veldmeers. In een eerste fase wordt de parking ter hoogte van het voetbalcomplex Veldmeers uitgebreid en heraangelegd.

De werken zullen duren tot half april en voor enige hinder zorgen. De toegang voor leveringen naar de sportkantine en voor bezoekers, fietsers, bromfietsers en voetgangers is gewaarborgd. Maar de werfzone op de huidige parking is niet toegankelijk. Parkeren kan dan enkel nog op de parking van de sporthal of op de openbare weg.

En omdat er ook een deel van de Finse piste wordt onderbroken, zal tijdens de werken een tijdelijke omleiding voorzien worden. “We rekenen op de sportieve gebruikers en bezoekers van de sporthal om tijdens deze werken, wat meer met de fiets of te voet de verplaatsing te maken naar het sportcentrum”, aldus de gemeente.