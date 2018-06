Wasmachine vat vuur 13 juni 2018

In de Bochtenstraat in Laarne heeft een wasmachine maandagavond om 23.45 uur vuur gevat in de garage van een woning. Het gezin zat op het moment van de feiten naar de televisie te kijken toen ze enkele malen een alarmmelding kregen van stroomverlies in hun woning. Bij controle bleek de garage vol rook te hangen en daarop alarmeerden ze de brandweer. De brandweermannen konden de oververhitte wastrommel uit de garage halen. De schade bleef beperkt. (DVL)