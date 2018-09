Warme start van cultuurseizoen 01 september 2018

In Laarne trapten de verschillende vrijetijdsdiensten gisteren het nieuwe cultuurseizoen op gang met een zomerse picknick aan de ontmoetingsplek in de Keistraat. Kinderen konden er zich amuseren met een goochelaar, glittertattoos, een ballonnenartiest en een knutselstand. Of gewoon spelen op het avontuurlijke parcours achter de bibliotheek kon ook. Er waren ook dekentjes en een gezellige bar. "Het nieuwe cultuurseizoen blikt ook terug op honderd jaar Eerste Wereldoorlog", zegt schepen van Cultuur Alex De Smet. Laarne haalt ook Freddy De Vadder en Stef Bos naar de gemeente. Het volledige programma vind je op www.laarne.be. (DVL)