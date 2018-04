Wagen rijdt in op gevel woning 12 april 2018

02u35 0 Laarne Een bestuurster van een Audi verloor gisteren om 14.45 uur de controle over haar stuur op de Provinciebaan in Kalken nadat ze vermoedelijk een epilepsie-aanval kreeg.

De dame kwam uit de richting van Wetteren en ging daarop aan het slippen. Ze kreeg een klapband achteraan en kwam zijdelings tegen de gevel van het nummer 131 terecht. De neus van de Audi boorde een groot gat in de muur.





"We zaten achteraan koffie te drinken toen we plots een serieuze klap hoorden. Ik dacht dat het dak naar beneden was gekomen", aldus een geschrokken bewoonster Hilda De Baets.





Verward

Ook binnen in de woonkamer was er heel wat schade. De verwarming kwam los van de muur en er liep ook water in de woning. De brandweer van Wetteren kwam ter plaatse om het gat in de gevel te dichten. Stutten van de woning bleek niet nodig. De bestuurder van de Audi raakte niet gewond door het ongeval, maar reageerde wel heel verward en wou aanvankelijk niet uit haar wagen komen. Ze werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. (DVL)