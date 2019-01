Vromond viert 60ste verjaardag gebuurtedekenij Didier Verbaere

28 januari 2019

15u40

De Gebuurtedekenij Vromondstraat, Gaver en aanpalende straten in Kalken viert haar 60ste verjaardag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie verzamelden zo’n 120 buurtbewoners.

De Gebuurtedekenij werd officieel in 1958 erkend door het gemeentebestuur. Twee jaar eerder waren een aantal buurvrouwen op stap geweest om centen in te zamelen voor een geboortegeschenk, een nieuwe voiture voor de kleine Elisabeth Vervaet. Op haar doop werd ze in de nieuwe kinderwagen begeleid door de plaatselijke harmonie en de hele buurt.

“De Dekenij kende een aantal moeilijke jaren. Maar Dirk De Wilde, een ingeweken Wetteraar, redde de dekenij van een stille dood en organiseerde met een verjongd bestuur opnieuw tuinfeesten, een wafelenbak en fietstochten”, vertellen huidig deken en dekenin Marc Peleman en Anny Praet.

Alle buren zijn automatisch lid van de dekenij en krijgen ook jaarlijks de Sint op bezoek. Op die manier wordt het sociale leven in de buurt bevorderd. En voor de 60ste verjaardag werd ook een ‘Jubileumgazette van de dekenij’ uitgegeven met daarin de oprichtingsacte, oude foto’s en de historiek van de diamanten dekenij.