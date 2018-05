Vreemd schuim op Total parking 31 mei 2018

De brandweer van Wetteren werd gisteren rond 14.30 uur opgeroepen voor een laagje vreemd schuim dat aangetroffen was op de parking van het Total-benzinestation van de E17 in Kalken richting Antwerpen. Het station en de shop konden gewoon open blijven. Er was geen accuut gevaar. "Onze medewerkers ontdekten een laagje vreemd schuim achteraan op de parking. De brandweer heeft een perimeter ingesteld om het goedje op te ruimen. Of het schuim er is geloosd of het om ladingverlies gaat is moeilijk te achterhalen aangezien het uit het zicht van de bewakingscamera's is", zegt Total woordvoerder Pascale De Crem. Het goedjes bleek uiteindelijk ongevaarlijk. Volgens de brandweer ging het om een zetmeel-achtige pulp. Na enkele uren was de parking opgeruimd. (DVL)