Vlam slaat in gasbarbecue Didier Verbaere

24 maart 2019

13u04 0

In de Kuiperstraat in Laarne vatte een gasbarbecue zondagmiddag omstreeks 12.30 uur vuur. Een jong gezin wou er genieten van het mooie weer en stak de barbecue aan toen de vlam plots in het toestel sloeg. Uit vrees voor ontploffingsgevaar namen ze geen risico en alarmeerden de hulpdiensten. De brandweer doofde het vuur met schuim en koelde de gasfles af. Het gevaar was snel geweken en de schade beperkt.