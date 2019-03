Vierde Aas Troef organiseert 4de BK Wiezen Didier Verbaere

11 maart 2019

14u57 0 Laarne Kaartclub Vierde Aas Troef uit Laarne organiseert op 23 maart het 4de Belgische Kampioenschap Wiezen. ‘Whist’ zit al een tijdje in de lift en in Vlaanderen zijn er tientallen clubs actief. Niet enkel oudere maar ook steeds meer jongere mensen spelen het spelletje dat ze vaak in hun studententijd oppikten.

Om het wiezen te promoten organiseert de International World Whist Association voor de 4de maal een Belgisch kampioenschap. De club uit Laarne mag de organisatie op zich nemen. Afgelopen weekend verzamelden leden en niet leden om samen de ‘uniforme spelregels’ te oefenen.

“Zowat elke club speelt met andere spelregels en puntentellingen. Afhankelijk van de regio en de overlevering binnen een club. Op het Belgisch Kampioenschap speelt iedere deelnemers met dezelfde reglementen. Het kan dus zeker geen kwaad om die al eens in te oefenen”, zegt Lucien Van Peteghem van Vierde Aas Troef. In zaal Skala zullen nu reeds 130 kaarters het tegen elkaar opnemen. “De nieuwe regels verschillen niet zoveel van de regels waarmee wij spelen“, zegt deelnemer Wim Schellaert.

Ook een groep kaarters uit Dendermonde kwam al even oefenen. “Wiezen is een spel waarbij je moet nadenken en heeft weinig met geluk te maken. Het is tactischer en leuker dan eender welk ander spel. Al moet je natuurlijk ook wat geluk hebben met de kaarten die je krijgt. De eerste prijs is een bak Wieze bier. Een grotere motivatie is niet mogelijk”, lacht een kaarter van vereniging Carambole. Op 23 maart weten ze wie Belgisch Kampioen wordt. Alle info op www.bkwiezen.be.