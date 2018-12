Vier vluchtmisdrijven in één weekend Didier Verbaere

10 december 2018

16u50 3

In de politiezone Wetteren, Laarne, Wichelen pleegden afgelopen weekend vier chauffeurs vluchtmisdrijf na een ongeval. Vrijdagavond vluchtte een chauffeur weg na een banale kop-staartaanrijding in de Rivierstraat in Laarne. Na de aanrijding zouden beide chauffeurs het papierwerk afhandelen aan de kant van de weg. Maar de ene betrokken partij reed weg terwijl de andere chauffeur zich parkeerde.

Zaterdagochtend werd op de Boterhoek in Wichelen om 11 uur een kast van een nutsmaatschappij aangereden door een automobilist die meteen op de vlucht sloeg. Op het Dorp van Schellebelle werd een geparkeerde wagen aangereden tussen zaterdagavond 18 uur en zondagmiddag 14 uur. De dader pleegde vluchtmisdrijf.

Op de Dendermondsesteenweg in Wichelen werd zondagavond om 21.45 uur een geparkeerd voertuig aangereden, vermoedelijk met een zware 4x4. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu en de lokale politiekantoren.