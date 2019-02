Vier maanden werken op Heirweg tussen Laarne en Lochristi Didier Verbaere

18 februari 2019

10u38 0 Laarne Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 4 maart met grote werken op de Heirweg (N445) in Laarne en Lochristi. De werken duren vier maanden en zullen voor de zomer 2019 klaar zijn.

Tussen het kruispunt van de Bulstraat met de Vossenstraat tot aan de Rivierstraat vernieuwt de aannemer het wegdek in asfalt. Tijdens de werken kan het verkeer richting Zele door, het verkeer richting Destelbergen rijdt om. Fietsers kunnen langs de werf passeren.

Het betonnen wegdek wordt over het ganse traject vervangen door asfalt. Acht bushaltes worden vernieuwd. De parkeerstroken in kasseien verdwijnen en er komen groene bermen in de plaats. De vier tussenliggende kruispunten worden heringericht om de fietsveiligheid aan de kruispunten te verbeteren. De zieke en slecht groeiende bomen worden vervangen. Het aanplanten van de nieuwe bomen kan pas gebeuren na de heraanleg, dit is gepland in het najaar 2019.

Werken in twee fasen

Er wordt in twee fasen gewerkt, per weghelft. Het verkeer richting Zele kan rijden langs de werfzone. Het verkeer richting Destelbergen rijdt om via de Rivierstraat, op- en afrit Beervelde, E17, complex Destelbergen R4 en via de Dendermondsesteenweg. Het fietspad langs de Heirweg wordt tijdelijk ingericht als een dubbelrichtingsfietspad. Fietsers en voetgangers kunnen dus langs de werfzone passeren. Op het einde van de werken in juni, gaat de Heirweg volledig dicht voor het leggen van de toplaag. Dan rijdt het verkeer in beide richtingen om. Meer info over de werken en het plan met de omleidingen zijn te vinden op www.wegenenverkeer.be/laarne.