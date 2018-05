Verkeersagressie 30 mei 2018

02u56 0

In de Eekhoekstraat in Laarne werd dinsdagmiddag een vrachtwagenbestuurder om 12.25 uur slachtoffer van verkeersagressie. De man maakte een inschattingsfout bij een manoeuvre en werd daarop aangevallen door een bestuurder van een bestelwagen. Die beschadigde de vrachtwagen en vluchtte nadien weg. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.





(DVL)