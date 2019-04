Vandalen slaan ruit geparkeerde wagen in Didier Verbaere

02 april 2019

De politie is op zoek naar getuigen van vandalisme op een geparkeerde wagen aan de Koffiestraat in Laarne. De wagen werd beschadigd en de voorruit werd ingeslagen. De feiten speelden zich af tussen vrijdag in de late namiddag en zaterdagnacht afgelopen weekend. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.