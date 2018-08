Vaardekenskermis 24 augustus 2018

In Kalken wordt dit weekend Vaardekenskermis georganiseerd door Feestcomité De Keille. De kermis start vanavond met een bingo. Op zaterdag is er een dartsvoetbal-tornooi en optreden van de covergroep Diaz. Na het aperitiefconcert op zondag kan men aanschuiven voor stoofvlees of vol-au-vent met frietjes. In de namiddag volgen dan nog vier wielerwedstrijden. Alle activiteiten vinden plaats op en rond het Vaartplein in Kalken. (DVL)