Uniek proefproject met slimme watermeters 04 juni 2018

De Watergroep start een uniek proefproject met slimme watermeters in de gemeente Laarne. Duizend inwoners uit Laarne en Kalken krijgen de kans om als eersten een slimme watermeter te laten plaatsen. Het waterbedrijf kan de meterstand op afstand uitlezen en zo zijn distributienet efficiënter beheren. De meters beschikken ook over een aantal ingebouwde alarmen om waterlekken of te lage temperaturen te detecteren. De gebruikers van de meters kunnen hun verbruik nauwkeuriger opvolgen. De Watergroep gaat diverse types testen in Laarne. Geïnteresseerden kunnen intekenen via www.laarne.be/slimmewaterteller en deelnemen aan één van twee infosessies op 12 juni om 16 of 20 uur in zaal Skala aan de Colmanstraat 51 te Laarne. (DVL)