Twee lichtgewonden bij aanrijdingen Didier Verbaere

10 januari 2019

Een bromfietser is bij een aanrijding met een personenwagen op het kruispunt van de Eekhoekstraat en de Wezeneistraat in Laarne woensdagmiddag om 17.10 uur gewond geraakt. En op de Oosterzelesteenweg in Wetteren raakte een bromfietser om 18.20 uur gewond bij een aanrijding met een auto.