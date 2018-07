Tractor laait als toorts: chauffeur rent voor zijn leven 25 juli 2018

Loonwerker Herman Van Hauwermeiren is een beangstigende ervaring rijker. De man moest gisteren in Desselgem, bij Waregem, rennen voor zijn leven nadat zijn maaitractor vuur vatte. Van Hauwermeiren was in opdracht van de stad Waregem bezig met het maaien van bermen in deelgemeente Desselgem. In de Blommestraat liep het plots verkeerd. "Er was rook aan de onderkant van mijn tractor", vertelt de man. "ik stapte uit om te zien wat er precies aan de hand was. Luttele tellen later laaiden de vlammen hoog op." Voor Van Hauwermeiren zat er niks anders op dan zich uit de voeten te maken. Op dat moment hadden ook al de bermen links en rechts van de tractor vuur gevat. De brandweer konden verhinderen dat ook de aanhangwagen waarin het gemaaid gras opgevangen werd, verloren ging. (VHS)