Tante Pie vierde 102de verjaardag in Kalken Didier Verbaere

03 maart 2019

15u06 0

In Hof ten Kouter in Kalken werd de 102de verjaardag van Adriana Hoogewijs gevierd. Tante Pie, haar roepnaam in het wijkschooltje van de wijk Eesvelde, werd geboren op 2 maart 1917. Zij was ook bekend als Adriënne van Siskes, een link naar haar papa Franciscus Verhoeven. Beroepshalve was ze een zeer gewaardeerd zelfstandig naaister, gespecialiseerd in communie- en trouwkledij. Ze bleef haar hele leven vrijgezel.

Tot haar 98ste woonde zij zelfstandig in haar geboortehuis in de Peperstraat in Kalken. Nu geniet ze van haar oude dag en het gezelschap in het Woonzorgcentrum. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker en schepenen Andy De Cock en Hilde Nobels gingen de jarige feliciteren, en overhandigden eveneens een mega doos koekjes van ons vorstenhuis.