Succesvolle Kinderpoëzieroute door het Kasteel van Laarne Didier Verbaere

30 januari 2019

17u12 0

Naar aanleiding van de poëzieweek zette het Kasteel van Laarne vandaag de deuren open voor kinderen van 3 tot 12 jaar. In de verschillende vertrekken werden gedichten voorgelezen over prinsen en prinsessen, dwergen en draken. Dat was zo’n succes dat er vier groepen in plaats van twee het kasteel werden rondgestuurd.

Morgen kan iedereen genieten van een poëzieroute door het kasteel met als thema ‘Vrijheid’. De feeërieke vertrekken van het kasteel ademen dan gedichten en poëtische teksten over geëmancipeerde prinsessen, liefde die de harten gijzelt, gevangen zitten in een ivoren toren en zoveel meer. Deelnemen kan in groepjes van 15 personen en elk kwartier vanaf 19.15 uur. Inschrijven via het digitaal loket van de gemeente Laarne of op 09/365 24 10. De route wordt telkens afgesloten met een streepje muziek.