Studente Lotte (21) uit Laarne ontfermt zich over ondervoede kinderen in Afrika Didier Verbaere

04 april 2019

Lotte Buyle (21) uit Laarne, een studente Voedings- en dieetkunde aan de hogeschool Odisee Technologiecampus in Gen loopt nog tot half juni stage in het Afrikaanse Benin. Samen met haar medestudent Chloé Deléhouzée (20) uit Lochristi ontfermt ze zich er over ondervoede kinderen.

“Ik loop stage in de stad Boko, waar ik aan de slag ben in het ziekenhuis Saint Jean de Dieu”, vertelt Lotte. “Meer bepaald op de pediatrie, afdeling malnutrisme. Chloé en ik screenen kinderen op ondervoeding en geven hun de nodige behandeling. Daarnaast werken we ook bij de stichting Hubi & Vinciane in de stad Parakou. Daar doen we projecten rond voedingseducatie. We gaan langs bij lagere en middelbare scholen en geven er sessies over gezonde voeding”, aldus Lotte.