Stichting Sint-Pietersfeest viert 30ste verjaardag 13 juni 2018

02u58 0

De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken viert haar 30ste verjaardag op 30 juni en 1 juli. Op zaterdag kan je in de Koffiestraat en Kruisenstraat van 14 tot 16 uur nostalgische filmfragmenten uit de jaren 50 bekijken met koffie en pannenkoeken. Om 18 uur is er de 5de zomerjogging voor recreanten van alle leeftijden met afstanden van 3 tot 9 kilometer. Vanaf 20.30 uur is er Franse avond met culinaire geneugten. De muziek wordt gebracht door Duo Fantasia van Rik en Katrijn Couvreur en accordeonist André Baert. Op zondag is er eetfestijn. Inschrijven kan tot 27 juni bij André Van De Sompel (0477/39.58.06 of sintpietersfeest@telenet.be). Van 13 tot 18 uur is er 'Moto's en koffie': een static show van moto's van vóór 1988, opgeluisterd door coverband 'Wallbox'. Om 18 uur volgt een academisch moment over de 'viering 30 jaar Stichting Sint-Pietersfeest' met een dankwoord, een korte voordracht, filmprojectie van de stoeten uit 1989 en 1993 en een drankje. (DVL)