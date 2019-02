Stelling preventief afgebroken na aanrijding Didier Verbaere

02 februari 2019

In de Achterstraat in Laarne werd zaterdagmiddag rond 13.30 uur een stelling preventief afgebroken nadat ze werd aangereden door een voertuig. De buizen van de stelling aan een woning raakten verwrongen en de constructie helde licht over. De politie nam geen risico's en sloot de straat af terwijl de stelling preventief werd afgebroken.