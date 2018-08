Steenpuin op rijweg 22 augustus 2018

In de Vromondstraat in Laarne werd maandagavond een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse om de baan op te ruimen. De politie onderzoekt wie de lading steen er verloor. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)