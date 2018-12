Sportlaureaten in de bloemen gezet Didier Verbaere

17 december 2018

Het gemeentebestuur van Laarne heeft de sportlaureaten van 2018 in de bloemen gezet.

De Trofee van Sportclub van het jaar gaat naar Volleybalclub Kalken Dames. De ploeg speelde kampioen in 3de provinciale met een jong team met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

De Veldmeersrunners kregen de Trofee van Sportverdienste van 2018. De titel kan slechts één keer in tien jaar gewonnen worden en zet een verdienstelijke prestatie in de kijker. De recreatieve lopers promoten niet enkel de loopsport, maar zetten zich ook in voor liefdadigheidsprojecten.

Beloftevolle jongere van het jaar is wielrenster Julie De Wilde. De 16-jarige van het Van Den Hauwe Cycling Team voetbalde eerst als enige meisje tussen de jongens in het 1ste leerjaar. Vorig jaar testte ze even haar talenten op de fiets en werd meteen 4de in een tijdrit. In haar eerste seizoen behaalde ze maar liefst 17 overwinningen en is ze Belgisch kampioen tijdrijden, Provinciaal kampioen tijdrijden en Vlaams kampioen op de weg.

De Trofee voor Sportlaureaat 2018 gaat naar atlete Sarah Missinne van Atletiekclub Sparta Laarne. Ze behaalde podiumplaatsen op verschillende kampioenschappen en behaalde een persoonlijk record op de 60 meter horden en strandde op een zucht van de WK-limiet.

Internationaal Sportlaureaat is baanwielrenner Fabio Van den Bossche. Hij werd onder meer Belgisch kampioen puntenkoers, ploegkoers en omnium en recordhouder op de ploegenachtervolging. En hij is Europees kampioen omnium en in de ploegkoers.

De gemeente zette ook Gerda Van Hulle in de bloemen. Zij neemt afscheid als schepen van Sport. De gemeente kreeg zelf ook een prijs met de ‘Sporters Beleven Meer’-Award van Sport Vlaanderen voor haar inzet voor een sportieve gemeente.