Slimme en digitale watermeter spoort ook snel lekken op Laarne is proefgemeente voor De Watergroep en 3 miljoen klanten Didier Verbaere

04 januari 2019

12u38 0 Laarne In het gemeentehuis van Laarne werd vrijdagochtend de eerste digitale watermeter geplaatst. De gemeente is proefgemeente voor De Watergroep. De watermaatschappij bedient 3 miljoen klanten in Vlaanderen met drinkwater. Een digitale watermeter houdt het verbruik nauwgezet bij, kan snel lekke detecteren en zorgt voor een zuiniger en efficiënter gebruik. Vanaf 2020 wil De Watergroep alle huidige analoge meters vervangen.

De Watergroep verdeelt water in 177 gemeentes, heeft 1,3 aftakkingen op haar net en 3 miljoen gebruikers in Vlaanderen. Met het proefproject in Laarne bij 300 gezinnen zet de maatschappij koers op de digitale snelweg. “Dankzij de digitale watermeter hoeven onze klanten niet meer jaarlijks hun meterstand door te geven. Zij kunnen online ook zelf hun verbruik opvolgen en analyseren waardoor abnormaal verbruik ook sneller aan het licht komt. De meter heeft ook een ingebouwd alarm dat lekken detecteert. Als er bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat er plotseling urenlang waterverbruik is je woning op tijdstippen waar dat voorheen niet het geval was. Dat kan wijzen op een lek. Zelfs een druppend kraantje of een lopend toilet merkt de meter op. Want deze registreert elk kwartier het verbruik en stuurt de gegevens eenmaal per dag digitaal naar ons door. En dit zonder extra kosten voor de klant”, legt directeur generaal Hans Goossens uit.

Een digitalisering van het waterverbruik heeft ook voor de Watergroep voordelen. “Lekken in ons eigen netwerk kunnen veel sneller opgespoord en gedicht worden. Vlaanderen is waterschaars gebied door de verstedelijking, korte waterlopen gebrek aan grote meren. En eigenlijk regent het hier al jaren te weinig om het grondwaterpeil op een normaal niveau te houden”, weet Goossens.

“Door het verbruik van onze klanten te kennen, kunnen we ook inspelen op de nood aan productie en distributie van het water. We kunnen efficiënter en kostenbesparend werken. Ook de administratie wordt eenvoudiger. Op termijn zullen we bijvoorbeeld onze klanten een factuur op maat naargelang het verbruik kunnen sturen. Nu hebben we slechts één keer per jaar inzicht op het verbruik via de meterstand opnames. Op die manier wordt de gebruiker ook bewuster van zijn verbruik en kan hij zijn gedrag aanpassen”, zegt Hans.

De keuze voor Laarne was voor de Watergroep duidelijk. “Laarne is als landelijke gemeente representatief voor het gebied waarin wij werken. Ze waren ook enthousiast om samen te werken. Er worden nu 300 digitale meters geplaats bij gezinnen die zich kandidaat stelden. Later volgen er ook proefprojecten in Leuven en Lokeren. We gaan het verbruik één jaar opvolgen en analyseren. Vanaf 2020 worden systematisch alle oude analoge meters vervangen. De nieuwe meters hebben een batterij met een levensduur van 16 jaar. De bedoeling is dat tussen 2025 en 2040 iedereen op ons netwerk een digitale meter heeft thuis”, besluit Goossens.

Ook burgemeester Ignace De Baerdemaeker is enthousiast. De tweede meter werd bij hem thuis geplaatst. “We werken graag mee aan nieuwe ontwikkelingen die bijdragen tot een beter dienstverlening aan onze inwoners”, aldus Ignace. Kandidaten kunnen zich nog steeds melden via www.dewatergroep.be/laarne.