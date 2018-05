Slaatje praatje genomineerd voor federale armoedeprijs 25 mei 2018

Slaatje Praatje, de mobiele en sociale kruidenier van vijf plattelandsgemeenten Laarne, Wichelen, Berlare, Waasmunster en Buggenhout, is genomineerd voor de Federale Prijs voor Armoedebestrijding. Sinds 2013 strijkt de mobiele marktwagen neer in elk van de gemeentes om er kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten aan sociale prijzen te verkopen. De jury noemt het project in vijf gemeentes die niet aan elkaar grenzen en die voorheen nog nooit hadden samengewerkt, uniek in Vlaanderen. "En Slaatje Praatje is veel meer dan louter voedselbedeling. Een vijftigtal vrijwilligers met armoede-ervaring zet zich keer op keer in om de marktmomenten vlot te laten verlopen. Tijdens deze marktdagen is er tijd en ruimte voor ontmoeting en informatie uitwisseling. Zo wil de mobiele sociale kruidenier door sociale tewerkstelling de zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten. De kruidenier buigt voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding." Stemmen kan op www.prijs2018.be. (DVL)