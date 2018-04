Schouwbrand 30 april 2018

Op de Provinciebaan 54 in Kalken is gisternamiddag rond 15 uur een schouwbrand ontstaan. In de woning werd na lange tijd de gasverwarming aangezet en die zette takken van een nest in de schouw in brand. De brandweer van Wetteren had het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. (DVL)