Pop-upbar in kasteel 19 juni 2018

Wie wil genieten van typisch Oost-Vlaams streekbier, artisanale pils en homemade limonade kan terecht in Bar Clau, de nieuwe pop-upbar in het kasteel van Laarne. Iedere zondag is de bar open tussen 14 en 18 uur. De naam verwijst naar Claude Dallemagne en zijn vrouw die hun Europees vermaarde zilververzameling aan het kasteel schonken. Zondag kan je gratis tickets winnen voor een geleid kasteelbezoek. (JEW/DVL)