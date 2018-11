Poëzieprijzen Melopee in teken van oorlog en vrede Didier Verbaere

13 november 2018

Max Gryson heeft met zijn gedicht Onscherp de Melopee Poëzieprijs van de gemeente Laarne gewonnen. De prijs bekroont het meest beklijvende gedicht voor het eerst verschenen in een literair Vlaams tijdschrift in 2017. Onscherp verscheen in Het Liegend Konijn. Greyson ontving als laureaat een cheque van 2500 euro. Max is een jonge dichter, prozaschrijver en spoken word performer uit Antwerpen. Zijn debuutbundel Waanzin went niet verscheen in 2016. Hij was toen al enkele jaren actief als performer. Bij de jeugd won Lydia Eijbersen de prijs voor het mooiste gedicht en ook die voor de meest in het oog springende illustratie. Ze schreef ‘Komt dit ooit dan nog een keer? En voegde er een bloedende en huilende poppy aan toe. In 2014 was Oorlog het thema. Dit jaar koos men voor Vrede. Er namen 232 leerlingen van het basisonderwijs deel. Dat zijn er 31 meer dan vorig jaar.