Petrus en Monique zijn gouden koppel Didier Verbaere

18 februari 2019

In Laarne vierden Petrus Bracke (71) en Monique Dauwe (67) hun gouden bruiloft. Petrus werd geboren in Kalken in een kroostrijk gezin met 14 kinderen. Na de lagere school werkte hij 24 jaar lang in een fabriek. Daarnaast was hij schouwveger in bijberoep. Dat zou later zijn hoofdjob worden. En dit meer dan 40 jaar lang.

Monique is een geboren Gentenaar en komt uit een ondernemersgezin. Haar ouders hielden café, kuisten schouwen en brandden roofing op daken. In Kalken hielden ze café De Pekketel open. Op haar 14de hielp Monique mee in de winkel en het café. Het was daar dat Petrus viel voor de charmes van de jonge dienster.

Na hun huwelijk bouwden ze samen de zaak als schouwvegers op. Het koppel heeft ook twee zonen : Geert en Bart. En zij zorgden voor 3 kleinkinderen : Xander, Ruben en Lotte.