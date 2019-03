Overvallers wachten bediende van bpost op : vrouw bedreigd en gekneveld, daders weg met kassa Didier Verbaere

30 maart 2019

11u48 5 Laarne Aan het postkantoor in de Molenstraat hebben twee daders zaterdagochtend een bediende van bpost overvallen. Ze werd tussen 9 en 9.30 uur opgewacht, bedreigd met een wapen en hardhandig het kantoor binnengesleurd. De vrouw raakte lichtgewond en werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De daders zijn weg met de dagkassa. Politie en parket zijn op zoek naar een zware, donkere vluchtwagen.

Het slachtoffer werd omstreeks 9 uur zaterdagochtend overvallen toen ze het kantoor kwam openen. De daders wachtten haar op en dwongen de bediende onder bedreiging van een vuurwapen om het kantoor te openen. Volgens onze bronnen gingen ze daarbij zeer brutaal te werk. “De bediende werd opgewacht, gekneveld en gedwongen om de dagkassa te openen. Over de omvang van de buit kunnen we in het belang van het onderzoek niet communiceren. Maar het gaat om cash geld voor de werking van het kantoor en die bedragen zijn niet enorm”, zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Door het openen van de kassa ging het alarm af en werd de politie op de hoogte gebracht. Die was snel ter plaatse, maar de daders waren reeds gevlucht. De bediende werd bevrijd en lichtgewond overgebracht naar het UZ. “De bediende is vooral ernstig in shock na de feiten”, bevestigt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.

Zware, donkere auto

De daders sloegen op de vlucht in een zware, donkerkleurige wagen, vermoedelijk een BMW. Politie en parket voerden een sporenonderzoek en het kantoor is zeker tot maandag gesloten. Momenteel worden de beelden van het cameraschild rond de politiezone geanalyseerd op zoek naar de vluchtwagen. De politie sloot de hele site af en ook regioverantwoordelijken van bpost kwamen ter plaatse.

De daders stonden de bediende op te wachten op de personeelsparking in de Keistraat, achter het postkantoor. De badge van de bediende om de deur te openen, lag op de parking. “Ze werd overmeesterd op de personeelsparking. In het kantoor werden ook een aantal meubels en displays omvergegooid, maar het kan maandag, met een andere bediende, weer open gaan”, zegt Van Speybroeck. “Het slachtoffer wordt opgevangen door onze mensen van de psychosociale preventiedienst. Dit was geen toevallige overval, maar georganiseerd en goed voorbereid”, besluit Van Speybroeck.