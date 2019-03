Overvallers wachten bediende bpost op: slachtoffer lichtgewond Didier Verbaere

30 maart 2019

11u48 0 Laarne Aan het postkantoor in de Molenstraat hebben één of meerdere daders zaterdagochtend een bediende van bpost overvallen.

Het slachtoffer werd omstreeks 9 uur overvallen. De dader of daders dwongen de bediende het kantoor binnen te gaan. Wat ze daar mogelijk buit konden maken, is nog niet duidelijk. Ze sloegen op de vlucht in een zware, donkerkleurige BMW.

De bediende liep tijdens de overval lichte verwondingen op. Politie en parket voeren momenteel een sporenonderzoek.

Later meer.