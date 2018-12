Oudejaar met Los Flamingo’s voor goeie doel Didier Verbaere

In Laarne viert Los Flamingo’s Oudejaarsavond voor het goeie doel in Jeugdhuis Sjatoo aan de Colmanstraat. De vereniging schenkt de opbrengst van het feestje weg aan sociale projecten. Inkom bedraagt 20 euro en hiervoor krijg je een welkomdrankje om in de sfeer te komen, happy hour van middernacht tot 1 uur, gratis water vanaf 5 uur en twee top DJ’s Maesive en Nilz. De plaatsen zijn beperkt tot 320 aanwezigen en enkel via voorverkoop te reserveren. Dat kan door storting van 20 euro op BE83 1431 0160 8615 met vermelding van naam en adres. Uw genummerd inkombandje wordt dan thuis bezorgd. Iedereen welkom vanaf 18 jaar.