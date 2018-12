Opnieuw inbraak in supermarkt Spar via het dak Didier Verbaere

28 december 2018

In supermarkt Spar de de Dendermondsesteenweg in Kalken is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken via het dak van het warenhuis. De inbraak werd donderdagochtend vastgesteld en de politie kwam ter plaatse. De inbraak lijkt sterk op soortgelijke inbraken in Massemen en Schellebelle enkele weken geleden. Toen werd in één week tijd ingebroken in Spar en Smatch. Telkens werd één dader op bewakingsbeelden vastgelegd. Vermoedelijk gaat het steeds om dezelfde inbreker. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.