Oplichter krijgt 37 maanden cel voor vervalste betalingsbewijzen 06 februari 2018

02u39 0 Laarne Een man en vrouw uit Laarne hebben in de Brugse rechtbank respectievelijk 37 maanden en 2 jaar cel gekregen voor oplichting. Het koppel vervalste betalingsbewijzen voor de aankoop van 60.000 euro aan bouwmaterialen. De rechter legde hen ook 10 jaar beroepsverbod op.

Timothy D.W. (37) en zijn vriendin Debbie V. (30) werden op 29 juli 2015 opgepakt in Blankenberge. Ze waren er op vakantie en hadden een 10-daags verblijf geboekt in hotel Helios. Het hotel ontving een elektronisch betalingsbewijs voor een voorschot van 4.570 euro. Na enkele dagen bleek het koppel echter verdwenen te zijn. Omdat ook het geld nog niet op de rekening stond, belde het hotel de politie op. Die kon de oplichters snel oppakken.





De koffer van hun huurwagen bevatte voor 20.000 euro aan werkmaterialen die in werkelijkheid nooit betaald werden. D.W. en V. bestelden onder meer 32 velux-ramen, terwijl ze de 7.271 euro nooit betaalden. In totaal maakte het koppel valse betalingsbewijzen voor 60.000 euro aan goederen. Voor de helft van dat bedrag slaagden ze ook in hun opzet. Timothy D.W. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor oplichting en zit momenteel ook in de gevangenis. De rechter legde hem 37 maanden cel op. Zijn vriendin had een gunstiger strafblad en komt er van af met 2 jaar effectief. De rechter legde het koppel ook 10 jaar beroepsverbod op. (SDVO)