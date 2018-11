Op bezoek bij Nina Sterckx (16), Belgisch toptalent gewichtheffen: “Ik ben een heel vriendelijk meisje, maar met mij wil je liever geen ruzie” Didier Verbaere

07 november 2018

13u32 5 Laarne Nina Sterckx (16) uit Laarne geldt als één van de grootste talenten ooit in het Belgische gewichtheffen. Op het afgelopen wereldkampioenschap gewichtheffen in het Turkmeense Ashgabet verbeterde ze vorige week nog het 19 jaar oud record van Ingeborg Marx. Naast haar sportprestaties is Nina vooral een doodgewone tiener met dromen en de nodige dosis nuchterheid. “Maar let op, met mij wil je geen ruzie krijgen.”

Haar sporttas ligt nog in de hoek van de keuken gegooid in het huis dat mama Koen en Catalina aan het verbouwen zijn in de rustige Oostremwegel in Laarne. Na haar ongelooflijke prestaties op het WK, waar ze als jongste deelneemster in haar categorie deelnam, is ze pas geland uit Turkmenistan. Nog één dag rust maar donderdag zit Nina gewoon weer op de schoolbanken op Sint-Bavo in Gent waar ze Latijn Wiskunde studeert. “Ik wil vooral graag burgerlijk ingenieur worden”, zegt ze.

De zus van Lise (9) en Jan (10) is altijd sportief geweest. Op haar zesde begon ze met atletiek en turnen. Nu rijgt ze de Belgische records aan elkaar in het gewichtheffen. Een sport die ze amper drie jaar geleden bij toeval ontdekte. “Enkele jaren geleden volgde ik een turnkamp in de zomer en was ik me op een avond aan het amuseren met oefeningen in de krachtsportzaal. Een trainer merkte op dat ik er wel talent voor had en hij heeft me in contact gebracht Tom Goegebuer, mijn huidige trainer. Zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt Nina.

Studies voorop

“Niet alleen in de sport maar ook op school wil ik steeds mijn eigen grenzen aftasten en verleggen om de beste te zijn. De Olympische Spelen van 2020 en 2024 zijn nu mijn voornaamste doelen. Ik kan trouwens niet naar een topsportschool en heb ook niet het statuut van topsporter. Gewichtheffen wordt niet erkend als topsport en dus moet ik het enkel met de steun van de eigen federatie rooien”, weet Nina.

“Dat is eigenlijk maar goed ook want ik wil sport en studies liefst gescheiden houden. Stel dat ik ooit moet stoppen na een zware blessure, dan wil ik een diploma achter de hand hebben”, klinkt het nuchter. Niet evident want wekelijks slorpt haar sport haar helemaal op. “Ik train op kracht en techniek zo’n 15 uur per week. Daarnaast zijn er sessies in de kine en bij de psycholoog. En uiteraard de wedstrijden in binnen- en buitenland. Dagelijks vertrek ik thuis rond 7 uur ’s ochtends naar school, nadien ga ik trainen en ben pas om 21.30 uur weer thuis. Daarnaast is er ook de aandacht voor mijn voeding. Ik weeg 55 kilo voor 1,57 meter maar moet toch dagelijks tot 2.500 calorieën verorberen omdat ik zo’n snelle stofwisseling heb en zoveel train. Dus zit ik vaak tussen de lessen door te eten om dat te halen”, lacht Nina.

Neen zeggen

Naast haar leven als topsporter is Nina ook gewoon een meisje van 16. “Af en toe probeer ik ook tijd te maken voor ontspanning of om rond te hangen met mijn vriendinnen op school. Maar heel vaak moet ik neen zeggen en op mijn tanden bijten als ik hen de stad zie intrekken of naar de cinema gaan. En ik ga ook wel eens graag uit. Vooral dan in de periodes zonder wedstrijden”, lacht ze.

“Mijn vriendinnen zijn ook wel fier op me als ik een goeie wedstrijd heb afgewerkt of in de krant sta. Voor een relatie heb ik nu weinig tijd. Ik zou al een andere topsporter moeten vinden die weet hoe het leven van ons eruit ziet en welke opofferingen we allemaal doen. Maar ik krijg er ook veel voor terug en kom op plaatsen in de wereld waar anderen nog nooit zijn geweest of niet eens binnen mogen. Op school geniet ik wel van bepaalde privileges. Voor sommige taken krijg ik uitstel en ik krijg extra dagen vakantie na een zwaar tornooi. Maar op het einde van het schooljaar moet ik net als iedereen mijn examens afwerken”, klinkt het.

Jaloezie

“Soms zorgt dat voor jaloezie en hoor ik commentaren achter mijn rug. Maar dat blijft beperkt. Ik ben een heel vriendelijk meisje. Maar je wil met mij liever geen ruzie want als ik boos word, kan ik heel erg boos worden”, lacht Nina. En ze tilt makkelijk 100 kilo boven haar hoofd. Pestkoppen zijn dus gewaarschuwd bij deze. Zondag strijdt Nina voor de titel op het Belgische kampioenschap gewichtheffen in Gent. Met haar trotse ouders op de eerste rij.